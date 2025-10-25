Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Parte da coleção de jóias do Museu do Louvre transferida para Banco de França

25 out, 2025 - 08:46

Ainda não se sabe quando as joias podem regressar ao museu.

A+ / A-

Parte da coleção de joias do Museu do Louvre foi transferida para o Banco de França após o roubo de oito peças com um valor estimado em 88 milhões de euros, noticiou a EFE.

A decisão de transferir as peças para o Banco de França visa proteger as joias, aplicando uma segurança reforçada, segundo o canal de notícias francês BFMTV.

De acordo com a mesma fonte, ainda não se sabe quando as joias podem regressar ao museu.

Na quinta-feira, a procuradora da República de Paris, Laure Beccuau, disse que espera que os quatro assaltantes sejam identificados e detidos o mais rápido possível.

No domingo, o grupo criminoso levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas, instaladas no final de 2019 para guardar as joias, e fugir com as peças.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)