Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra

Pelo menos três mortos e 17 feridos na Ucrânia depois de ataques russos

25 out, 2025 - 13:04 • Lusa

Ataque com drones e cinco ataques com mísseis balísticos atingiram onze locais em território ucraniano.

A+ / A-

As autoridades da Ucrânia disseram hoje que os ataques aéreos da Rússia nesta última noite mataram pelo menos três pessoas e fizeram 17 feridas.

De acordo com a conta de Telegram Timur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, uma pessoa morreu na capital ucraniana no mais recente ataque russo e dez ficaram feridas.

Já a administração militar de Dnipropetrovsk, no leste do país, estimou o número provisório de um ataque russo em dois mortos e sete feridos.

A força aérea ucraniana informou que o ataque aéreo russo, nesta última noite (de sexta-feira para sábado), incluiu um ataque com drones e cinco ataques com mísseis balísticos em onze locais em território ucraniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)