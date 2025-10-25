Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tailândia chora morte da Rainha-mãe

25 out, 2025 - 01:10 • Reuters

Sirikit faleceu esta sexta-feira, num hospital de Banguecoque. Tinha 93 anos.

A+ / A-

A Rainha-mãe da Tailândia, Sirikit, morreu aos 93 anos, confirmou o Gabinete da Casa Real Tailandesa.

De acordo com o comunicado, a Rainha-Mãe faleceu “pacificamente” às 21h21 (hora local) de sexta-feira, num hospital de Banguecoque.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mesma nota refere que Sirikit “sofria de várias doenças” desde que foi hospitalizada em 2019, incluindo uma infeção sanguínea registada este mês.

Sirikit foi rainha consorte do falecido rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em 2016 após sete décadas no trono, e é mãe do atual monarca, o rei Maha Vajiralongkorn.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 25 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)