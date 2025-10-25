Tailândia chora morte da Rainha-mãe

25 out, 2025 - 01:10 • Reuters
A Rainha-mãe da Tailândia, Sirikit, morreu aos 93 anos, confirmou o Gabinete da Casa Real Tailandesa.
De acordo com o comunicado, a Rainha-Mãe faleceu “pacificamente” às 21h21 (hora local) de sexta-feira, num hospital de Banguecoque.
A mesma nota refere que Sirikit “sofria de várias doenças” desde que foi hospitalizada em 2019, incluindo uma infeção sanguínea registada este mês.
Sirikit foi rainha consorte do falecido rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em 2016 após sete décadas no trono, e é mãe do atual monarca, o rei Maha Vajiralongkorn.