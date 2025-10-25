Menu
Trump reuniu-se com emir do Qatar durante escala a caminho da Malásia

25 out, 2025 - 20:45 • Lusa

A+ / A-

O presidente norte-americano Donald Trump reuniu-se hoje, a bordo do seu avião, com o emir e o primeiro-ministro do Qatar para discutir o frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza, durante uma escala no emirado, a caminho da Malásia.

Perante os jornalistas, na sala de conferência do avião, Donald Trump prestou homenagem ao emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, e ao primeiro-ministro, Sheikh Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Qatar foi um mediador fundamental para o estabelecimento da trégua em curso entre Israel e o movimento islâmico palestiniano Hamas, com base num plano apresentado por Donald Trump para pôr fim a dois anos de guerra.

O presidente norte-americano referiu-se ao emir como alguém “querido e respeitado”, e “um dos grandes governantes mundiais”, acrescentando que o primeiro-ministro tem sido seu “amigo perante o mundo”.

Agradeceu também a ambos pelo seu “papel fundamental” na concretização da paz no Médio Oriente.

Os líderes não aceitaram perguntas da imprensa e continuaram a reunião à porta fechada, na qual está prevista a participação do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que se juntará à comitiva presidencial a caminho de Kuala Lumpur, informou a Casa Branca.

Rubio acompanhará o presidente dos Estados Unidos na viagem oficial à Ásia, após passar dois dias em Israel para impulsionar o plano de paz proposto por Trump em Gaza e acompanhar a implementação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa, que o Qatar mediou juntamente com o Egito e os EUA.

A viagem de Donald Trump à Ásia inclui também visitas ao Japão e à Coreia do Sul, onde está prevista para quinta-feira, dia 30 de outubro, uma reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Em Kuala Lumpur, o presidente norte-americano participará em encontros no âmbito da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
