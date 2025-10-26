Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

6,5 toneladas de cocaína apreendidas em navio mercante nas Canárias

26 out, 2025 - 17:30 • Lusa

As ligações de Espanha com a América Latina, onde a droga é produzida, bem como a sua localização geográfica, fazem com que seja considerada uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa.

A+ / A-

Seis toneladas e meia de cocaína foram apreendidas a meio da semana passada nas Canárias, em Espanha, num navio mercante cujos nove tripulantes foram detidos, anunciou hoje a polícia espanhola.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a polícia adianta que a operação foi levada a cabo por unidades especiais da instituição, que intercetaram o barco de bandeira tanzaniana a aproximadamente mil quilómetros das Canárias, um arquipélago localizado na costa noroeste de África.

"Uma vez a bordo, os nove tripulantes foram localizados e detidos", indica, acrescentando que as 6,5 toneladas de cocaína foram encontradas "nos porões" do navio, que tinha partido do Panamá com destino ao porto de Vigo, no noroeste de Espanha.

A agência federal norte-americana responsável pelo combate ao narcotráfico, DEA, forneceu antecipadamente informações importantes que permitiram o sucesso da operação, segundo o comunicado.

A polícia espanhola anuncia regularmente a apreensão de grandes quantidades de droga.

Em outubro de 2024, descobriu 13 toneladas de cocaína no porto de Algeciras, na Andaluzia (sul de Espanha), escondidas num contentor entre bananas. A apreensão foi descrita pelas autoridades como "a maior (...) da história do tráfico de droga" no país.

As ligações de Espanha com a América Latina, onde a droga é produzida, bem como a sua localização geográfica, fazem com que seja considerada uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)