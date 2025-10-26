Canadá volta a transmitir anúncio de TV que levou Trump a aumentar tarifas

A província de Ontário, no Canadá, voltou a transmitir no sábado à noite o anúncio televisivo que irritou Donald Trump e que levou o Presidente norte-americano a aumentar as tarifas sobre os produtos do Canadá.

A transmissão foi feita em horário nobre, durante o segundo jogo da World Series, a final de basebol entre os canadianos Toronto Blue Jays e os norte-americanos Los Angeles Dodgers, de acordo com a imprensa norte-americana.

Donald Trump fez o anúncio na rede social Truth Social, onde justificou o aumento das tarifas com um anúncio televisivo que utilizava declarações do antigo presidente republicano Ronald Reagan contra as taxas e era promovido pelo governo de Ontário, a província canadiana onde se situa a capital, Otava.

O anúncio de um minuto utiliza as palavras proferidas em 1987 por Reagan, idolatrado pelos conservadores norte-americanos, contra as tarifas e como crítica às taxas que Trump impôs ao Canadá, um dos principais parceiros comerciais dos EUA.

A Fundação Ronald Reagan já reagiu, declarando na rede social X que a campanha publicitária canadiana utilizou "de forma seletiva excertos de áudio e vídeo" de um discurso radiofónico sobre o comércio do antigo presidente.

Na sequência da emissão do anúncio na Fox, a cadeia de televisão norte-americana preferida de Trump, na sexta-feira, durante o primeiro jogo da World Series, o Presidente norte-americano reagiu pondo termo às negociações com o Canadá sobre as tarifas, quando parecia que os dois países estavam perto de chegar a acordos setoriais.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou, na sexta-feira, que a campanha com o polémico anúncio televisivo terminaria na segunda-feira, mas que a publicidade seria transmitida durante o segundo jogo do campeonato de basebol.

A medida não satisfez Trump que este sábado, antes de chegar à Malásia, onde participa na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), com o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, reiterou o aumento adicional das tarifas sobre o Canadá.

Trump declarou na Truth Social que "o único objetivo desta fraude era a esperança do Canadá de que o Supremo Tribunal dos EUA viesse em seu 'socorro' relativamente às tarifas que utilizaram durante anos para prejudicar os Estados Unidos".

"O anúncio deles deveria ter sido retirado imediatamente, mas transmitiram-no ontem [sexta-feira] à noite durante a World Series, sabendo que era uma fraude", disse Trump numa publicação na Truth Social enquanto voava a bordo do avião presidencial Air Force One para a Malásia.

"Devido à grave deturpação dos factos e ao ato hostil, vou aumentar a tarifa sobre o Canadá em 10% acima do que eles estão a pagar agora", anunciou o presidente norte-americano.