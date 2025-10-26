Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dois suspeitos do assalto ao Louvre detidos pelas autoridades

26 out, 2025 - 09:28 • João Malheiro

Suspeitos detidos depois de operação especial da polícia francesa.

A+ / A-

Dois suspeitos do roubo de jóias do Museu Louvre foram detidos na noite de sábado, de acordo com a imprensa francesa.

A Reuters, que cita o jornal "Le Parisien", refere que as autoridades deteram dois do que se alegadamente se pensa ser quatro assaltantes que, no domingo passado, roubaram o Louvre.

Depois de uma operação especial, a polícia francesa deteve dois homens de Seine-Saint-Denis e ambos na casa dos 30.

As joias da coroa francesa roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo anterior, estão avaliadas em 88 milhões de euros.

O valor foi avançado esta terça-feira pela procuradora pública de Paris, Laure Beccuau.

O assalto ao Museu do Louvre foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.

Quatro ladrões entraram no museu, levaram oito joias e ainda não foram capturados.

Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.

A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)