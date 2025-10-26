Dois suspeitos do assalto ao Louvre detidos pelas autoridades

26 out, 2025 - 09:28 • João Malheiro
Dois suspeitos do roubo de jóias do Museu Louvre foram detidos na noite de sábado, de acordo com a imprensa francesa.
A Reuters, que cita o jornal "Le Parisien", refere que as autoridades deteram dois do que se alegadamente se pensa ser quatro assaltantes que, no domingo passado, roubaram o Louvre.
Depois de uma operação especial, a polícia francesa deteve dois homens de Seine-Saint-Denis e ambos na casa dos 30.
As joias da coroa francesa roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo anterior, estão avaliadas em 88 milhões de euros.
O valor foi avançado esta terça-feira pela procuradora pública de Paris, Laure Beccuau.
O assalto ao Museu do Louvre foi descrito por vários políticos franceses como uma “humilhação nacional”.
Quatro ladrões entraram no museu, levaram oito joias e ainda não foram capturados.
Entre as oito peças roubadas encontram-se uma tiara e brincos pertencentes a rainhas do início do século XIX, nomeadamente Maria Amélia e Hortênsia de Beauharnais.
A coroa da Imperatriz Eugénia foi encontrada caída no exterior do museu, presumivelmente deixada para trás durante a fuga.