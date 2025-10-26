Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ásia

​“Foi feita história”: Timor-Leste entra para a ASEAN

26 out, 2025 - 01:26 • Redação, com Reuters

Timor-Leste é o 11.º Estado-membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático, após um longo processo negocial, congratulou-se o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

A+ / A-

Timor-Leste, o mais jovem país da Ásia, tornou-se este domingo o 11.º membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A assinatura formal da adesão pelos líderes dos Estados-membros da ASEAN aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a cimeira do bloco regional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, afirmou que “foi feita história” após o país ter sido admitido como o 11.º membro da ASEAN.

“O nosso caminho até à adesão foi longo”, declarou Xanana Gusmão num discurso após a assinatura da declaração que oficializou a entrada de Timor-Leste no bloco regional do Sudeste Asiático.

A adesão à ASEAN representa uma oportunidade para incrementar as trocas comerciais e o investimento, sublinha.

Xanana Gusmão fala num "sonho realizado", que Timor-Leste encara com "orgulho e dignidade".

Além de Timor-Leste, a Associação das Nações do Sudeste Asiático é formada por Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 26 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)