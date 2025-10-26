​“Foi feita história”: Timor-Leste entra para a ASEAN

Timor-Leste, o mais jovem país da Ásia, tornou-se este domingo o 11.º membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A assinatura formal da adesão pelos líderes dos Estados-membros da ASEAN aconteceu em Kuala Lumpur, na Malásia, durante a cimeira do bloco regional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, afirmou que “foi feita história” após o país ter sido admitido como o 11.º membro da ASEAN.

“O nosso caminho até à adesão foi longo”, declarou Xanana Gusmão num discurso após a assinatura da declaração que oficializou a entrada de Timor-Leste no bloco regional do Sudeste Asiático.

A adesão à ASEAN representa uma oportunidade para incrementar as trocas comerciais e o investimento, sublinha.

Xanana Gusmão fala num "sonho realizado", que Timor-Leste encara com "orgulho e dignidade".

Além de Timor-Leste, a Associação das Nações do Sudeste Asiático é formada por Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname.