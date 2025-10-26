Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lituânia fecha aeroporto de Vilnius e fronteira com a Bielorrússia

26 out, 2025 - 22:13 • Olímpia Mairos

O tráfego aéreo em Vilnius foi suspenso até às 23h40, enquanto as fronteiras com a Bielorrússia permanecerão fechadas até à reunião da Comissão de Segurança Nacional, agendada para segunda-feira.

A+ / A-

A Lituânia, membro da NATO, fechou este domingo o aeroporto de Vilnius e os postos fronteiriços com a Bielorrússia, após a entrada de vários objetos identificados como prováveis balões de hélio no seu espaço aéreo.

Segundo o Centro Nacional de Gestão de Crises, este é o quarto incidente semelhante em apenas uma semana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades lituanas afirmam que os balões são utilizados por contrabandistas de cigarros, mas acusam o regime de Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia e aliado de Vladimir Putin, de não conter as atividades ilegais.

O tráfego aéreo em Vilnius foi suspenso até às 23h40, enquanto as fronteiras com a Bielorrússia permanecerão fechadas até uma reunião da Comissão de Segurança Nacional, agendada para segunda-feira.

O aeroporto da capital já havia sido encerrado na terça, sexta e sábado, além de 5 de outubro, sempre pelo mesmo motivo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 26 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)