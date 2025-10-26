Lituânia fecha aeroporto de Vilnius e fronteira com a Bielorrússia

A Lituânia, membro da NATO, fechou este domingo o aeroporto de Vilnius e os postos fronteiriços com a Bielorrússia, após a entrada de vários objetos identificados como prováveis balões de hélio no seu espaço aéreo.

Segundo o Centro Nacional de Gestão de Crises, este é o quarto incidente semelhante em apenas uma semana.

As autoridades lituanas afirmam que os balões são utilizados por contrabandistas de cigarros, mas acusam o regime de Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia e aliado de Vladimir Putin, de não conter as atividades ilegais.

O tráfego aéreo em Vilnius foi suspenso até às 23h40, enquanto as fronteiras com a Bielorrússia permanecerão fechadas até uma reunião da Comissão de Segurança Nacional, agendada para segunda-feira.

O aeroporto da capital já havia sido encerrado na terça, sexta e sábado, além de 5 de outubro, sempre pelo mesmo motivo.