Manifestações na Alemanha marcam oposição a comentários de Merz sobre imigração

26 out, 2025 - 18:17 • Lusa

A+ / A-

Manifestações em várias cidades alemãs neste fim de semana juntaram milhares de pessoas para expressar oposição a comentários do chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre imigração.

Entre sexta-feira e hoje, ocorreram manifestações em várias cidades do país, incluindo na capital, Berlim, com as mais expressivas a acontecer em Hamburgo, com cerca de 2.000 pessoas, e em Bielefeld, com 4.000 participantes, segundo órgãos de comunicação social locais, citados pela EFE.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em 14 de outubro, ao discutir a forma como o seu governo reduziu o número de chegadas irregulares de imigrantes e refugiados em 60% entre agosto de 2024 e o mesmo mês deste ano, o chanceler disse que a Alemanha ainda tem "este problema na imagem das cidades".

Estas declarações valeram-lhe críticas e até acusações de racismo, enquanto Merz tem defendido consistentemente as suas declarações, tendo explicado mais tarde o seu comentário referindo que a Alemanha tem um problema com os imigrantes que "não respeitam as regras".

Numa sondagem publicada na sexta-feira no canal de televisão público ZDF, 63% dos inquiridos acreditavam que Merz "tinha razão" quando falava de problemas visíveis na imagem das cidades, e apenas 29% rejeitaram as suas observações.

