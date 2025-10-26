Quatro mortos em protestos nos Camarões antes do anúncio dos resultados eleitorais

26 out, 2025 - 20:19 • Olímpia Mairos
Pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiro durante protestos da oposição realizados este domingo em Douala, capital comercial dos Camarões, segundo a campanha do candidato presidencial Issa Tchiroma, citada pela Reuters.
Os protestos foram convocados por Tchiroma para exigir que os resultados da votação de 12 de outubro sejam respeitados, um dia antes do anúncio oficial do resultado eleitoral.
Centenas de apoiantes da oposição tomaram as ruas de Douala, bloqueando vias e incendiando pneus, enquanto as manifestações ganhavam força. Em resposta, a polícia utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes.
Os manifestantes afirmam que Tchiroma que venceu a disputa presidencial e acusam as autoridades de planear uma fraude eleitoral para manter Biya no poder.