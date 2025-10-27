Aos 92 anos, presidente mais velho do mundo vence eleições nos Camarões

27 out, 2025 - 17:59 • Redação, com Reuters
Paul Biya é o chefe de Estado mais velho do mundo em funções ao vencer as eleições nos Camarões nesta segunda-feira, segundo os resultados oficiais. É o oitavo mandato de Biya ao obter 53.66% dos votos contra 35.19% do antigo aliado e porta-voz do Governo, Issa Tchimora Bakary.
Este novo mandato de sete anos poderá manter o líder no poder até quase aos 100 anos de idade. O Presidente dos Camarões assumiu o cargo pela primeira vez em 1982 e, desde então, tem o pulso da nação por ter abolido a regra de limite de mandatos em 2008.
Sem ainda se saber os resultados, o principal candidato da oposição declarou vitória dois dias depois da noite eleitoral de 12 de outubro e continua a reivindicar com sua, não aceitando qualquer outro resultado. São "resultados falsificados e distorcidos", acredita Tchimora.
Tchimora denunciou, entretanto, tiroteios perto da sua residência e anunciou que duas pessoas foram mortas a tiro junto à casa na cidade de Garoua, no norte do País.
Os protestos nas ruas intensificaram-se em várias localidades do país à medida que se divulgavam os resultados parciais na última semana, que já previam uma vitória de Biya.
Barricados, a amontoar lixo nas ruas e a queimar pneus até o céu ficar pintado em tons negros. Os apoiantes do opositor têm se envolvido em confrontos violentos com as forças de segurança do país, provocando a morte de populares.
"Biya tem agora um mandato visivelmente frágil, dado que muitos dos seus próprios cidadãos não acreditam que tenha vencido as eleições", declarou o diretor do programa africano "Internacional Crisis Group" à Reuters.
No entanto, Paul Biya reagiu à controvérsia criado em torno dos resultados num comunicado oficial na rede social X (antigo Twitter), agradecendo o voto de confiança, mais uma vez, e relembrando as vítimas dos confrontos. "Os meus primeiros pensamentos direcionam-se aos que perderam a vida desnecessariamente, como ás famílias, depois da violência pós-eleições."
"Espero sinceramente que, juntos, consigamos construir um Camarões pacífico, unido e próspero", manifestou Paul Biya.
Porém, as ruas da capital, Yaoundé, estão na sua maioria desertas. Os comércios e escolas estão encerradas por questões de segurança.
O Governo não fez qualquer comentário sobre os resultados eleitorais e rejeitou as acusações da oposição à manipulação dos resultados.