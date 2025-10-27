Aos 92 anos, presidente mais velho do mundo vence eleições nos Camarões

Paul Biya é o chefe de Estado mais velho do mundo em funções ao vencer as eleições nos Camarões nesta segunda-feira, segundo os resultados oficiais. É o oitavo mandato de Biya ao obter 53.66% dos votos contra 35.19% do antigo aliado e porta-voz do Governo, Issa Tchimora Bakary.

Este novo mandato de sete anos poderá manter o líder no poder até quase aos 100 anos de idade. O Presidente dos Camarões assumiu o cargo pela primeira vez em 1982 e, desde então, tem o pulso da nação por ter abolido a regra de limite de mandatos em 2008.

Sem ainda se saber os resultados, o principal candidato da oposição declarou vitória dois dias depois da noite eleitoral de 12 de outubro e continua a reivindicar com sua, não aceitando qualquer outro resultado. São "resultados falsificados e distorcidos", acredita Tchimora.

Tchimora denunciou, entretanto, tiroteios perto da sua residência e anunciou que duas pessoas foram mortas a tiro junto à casa na cidade de Garoua, no norte do País.