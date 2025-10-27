Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Aos 92 anos, presidente mais velho do mundo vence eleições nos Camarões

27 out, 2025 - 17:59 • Redação, com Reuters

Novo mandato de sete anos de Paul Biya poderá manter o líder no poder até quase aos 100 anos de idade. Opositores acreditam ser "resultados falsificados e distorcidos".

A+ / A-

Paul Biya é o chefe de Estado mais velho do mundo em funções ao vencer as eleições nos Camarões nesta segunda-feira, segundo os resultados oficiais. É o oitavo mandato de Biya ao obter 53.66% dos votos contra 35.19% do antigo aliado e porta-voz do Governo, Issa Tchimora Bakary.

Este novo mandato de sete anos poderá manter o líder no poder até quase aos 100 anos de idade. O Presidente dos Camarões assumiu o cargo pela primeira vez em 1982 e, desde então, tem o pulso da nação por ter abolido a regra de limite de mandatos em 2008.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sem ainda se saber os resultados, o principal candidato da oposição declarou vitória dois dias depois da noite eleitoral de 12 de outubro e continua a reivindicar com sua, não aceitando qualquer outro resultado. São "resultados falsificados e distorcidos", acredita Tchimora.

Tchimora denunciou, entretanto, tiroteios perto da sua residência e anunciou que duas pessoas foram mortas a tiro junto à casa na cidade de Garoua, no norte do País.

Os protestos nas ruas intensificaram-se em várias localidades do país à medida que se divulgavam os resultados parciais na última semana, que já previam uma vitória de Biya.

Barricados, a amontoar lixo nas ruas e a queimar pneus até o céu ficar pintado em tons negros. Os apoiantes do opositor têm se envolvido em confrontos violentos com as forças de segurança do país, provocando a morte de populares.

"Biya tem agora um mandato visivelmente frágil, dado que muitos dos seus próprios cidadãos não acreditam que tenha vencido as eleições", declarou o diretor do programa africano "Internacional Crisis Group" à Reuters.

No entanto, Paul Biya reagiu à controvérsia criado em torno dos resultados num comunicado oficial na rede social X (antigo Twitter), agradecendo o voto de confiança, mais uma vez, e relembrando as vítimas dos confrontos. "Os meus primeiros pensamentos direcionam-se aos que perderam a vida desnecessariamente, como ás famílias, depois da violência pós-eleições."

"Espero sinceramente que, juntos, consigamos construir um Camarões pacífico, unido e próspero", manifestou Paul Biya.

Porém, as ruas da capital, Yaoundé, estão na sua maioria desertas. Os comércios e escolas estão encerradas por questões de segurança.

O Governo não fez qualquer comentário sobre os resultados eleitorais e rejeitou as acusações da oposição à manipulação dos resultados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)