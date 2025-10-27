Menu
Costa considera que China é o país em melhor posição para acabar com guerra na Ucrânia

27 out, 2025 - 10:05 • João Malheiro com agências

Declarações surgem depois de tensão diplomática e comercial entre a China e a Alemanha. Costa anunciou que responsáveis chineses vão visitar Bruxelas nas próximas semanas, para discutir as exportações chinesas de materiais de terras raras.

A+ / A-

António Costa considera que a China é o país em melhor posição para conseguir acabar com a guerra na Ucrânia.

Citado pela Reuters, o presidente do Conselho Europeu sublinha a necessidade de haver uma boa relação comercial entre continente europeu e a China.

Nesse sentido, António Costa anunciou que responsáveis chineses vão visitar Bruxelas nas próximas semanas, para discutir as exportações chinesas de materiais de terras raras.

Estas declarações do líder do Conselho Europeu surgem depois do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha ter cancelado a sua visita a Pequim, num cenário de tensão diplomática.

A Alemanha é o principal parceiro comercial europeu da China, mas não houve qualquer visita oficial, desde que o novo governo centro-direita de Friedrich Merz tomou posse. O novo governo alemão tem criticado o apoio chinês à Rússia, durante a guerra na Ucrânia, e o seu comportamento "cada vez mais agressivo" na região do Indo-Pacífico.

O Governo chinês defendeu esta segunda-feira que China e Alemanha devem manter relações assentes no "respeito mútuo, igualdade de tratamento e cooperação mutuamente benéfica".

Citada pela Lusa, a porta-voz da diplomacia alemã, Kathrin Deschauer, manifestou a "grande preocupação" de Berlim com as restrições impostas por Pequim à exportação de certos componentes usados na produção de semicondutores e materiais de terras raras, medidas que suscitaram alarme na indústria automóvel alemã.

As tensões comerciais entre os dois países intensificaram-se após a intervenção do Estado holandês no fabricante de 'chips' Nexperia, subsidiária da chinesa Wingtech, o que levou Pequim a restringir as exportações de componentes cruciais para o setor.

A proibição está a gerar inquietação junto do Grupo Volkswagen, o maior construtor automóvel da Europa.

