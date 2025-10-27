Dez pessoas julgadas por dizerem que Brigitte Macron é um homem

Dez pessoas vão a julgamento em Paris por difamação e assédio online sexista contra a primeira-dama de França nesta segunda e terça-feira.

Em causa neste processo judicial estão acusações de "ciberbullying", motivadas por alegar que Brigitte Macron é uma mulher transgénero – teorias que começaram após a vitória do atual presidente francês, Emmanuel Macron, em 2017.

Oito homens e duas mulheres, com idades entre os 41 e os 60 anos, estão a ser julgados por inúmeros comentários maliciosos sobre o género e a sexualidade de Brigitte Macron, chegando mesmo a associar a diferença de idades entre ela e o marido à “pedofilia”. Podem enfrentar uma pena pode ser de até dois anos de prisão.

Os rumores alimentados por teorias da conspiração e extrema direita atingiram uma dimensão mundial.

"São tweets, publicações que podem ser consideradas como assédio a Brigitte Macron”, disse um dos advogados de defesa de Brigitte, Carlo Brusa, acrescentando que a mulher de Macron estava “tranquila”. No mês passado, o casal Macron anunciou que iria apresentar "provas científicas" de que Brigitte é mulher.

As detenções decorreram entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.