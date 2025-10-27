Dez pessoas julgadas por dizerem que Brigitte Macron é um homem

27 out, 2025 - 19:00 • Redação, com Reuters
Dez pessoas vão a julgamento em Paris por difamação e assédio online sexista contra a primeira-dama de França nesta segunda e terça-feira.
Em causa neste processo judicial estão acusações de "ciberbullying", motivadas por alegar que Brigitte Macron é uma mulher transgénero – teorias que começaram após a vitória do atual presidente francês, Emmanuel Macron, em 2017.
Oito homens e duas mulheres, com idades entre os 41 e os 60 anos, estão a ser julgados por inúmeros comentários maliciosos sobre o género e a sexualidade de Brigitte Macron, chegando mesmo a associar a diferença de idades entre ela e o marido à “pedofilia”. Podem enfrentar uma pena pode ser de até dois anos de prisão.
Os rumores alimentados por teorias da conspiração e extrema direita atingiram uma dimensão mundial.
"São tweets, publicações que podem ser consideradas como assédio a Brigitte Macron”, disse um dos advogados de defesa de Brigitte, Carlo Brusa, acrescentando que a mulher de Macron estava “tranquila”. No mês passado, o casal Macron anunciou que iria apresentar "provas científicas" de que Brigitte é mulher.
As detenções decorreram entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.
Do pouco que se sabe nos jornais nacionais franceses, o perfil dos arguidos é variado. Desde um publicitário a uma médium, de um jornalista a um funcionário do Estado - sem esquecer também uma suposta irmã que desmentia o género de Brigitte
Em conjunto com a mulher, Emmanuel Macron já tinha feito queixa por difamação no passado mês de julho a uma comentadora política, podcaster e influencer Candace Owens por dizer acreditar que a primeira-dama de França é um homem. Foi uma forma de "bullying implacável à escala mundial", declarou o casal na altura.
As alegações que dizem que Brigitte Macron, de 72 anos, teria nascido com o nome Jean-Michel Trogneux, o nome real do seu irmão mais velho pretendem tremer a reputação do casal presidencial francês. A diferença de 24 anos de idade entre ambos é também alvo de críticas.