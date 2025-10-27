Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

França

Dez pessoas julgadas por dizerem que Brigitte Macron é um homem

27 out, 2025 - 19:00 • Redação, com Reuters

Um publicitário, um jornalista e uma médium são três das dez pessoas que vão sentar nos réus nesta segunda e terça-feira. Podem enfrentar uma pena pode ser de até dois anos de prisão.

A+ / A-

Dez pessoas vão a julgamento em Paris por difamação e assédio online sexista contra a primeira-dama de França nesta segunda e terça-feira. Em causa neste processo judicial estão acusações de "ciberbullying", motivadas por alegar que Brigitte Macron é uma mulher transgénero – teorias que começaram após a vitória do atual presidente francês, Emmanuel Macron, em 2017.

Oito homens e duas mulheres, com idades entre os 41 e os 60 anos, estão a ser julgados por inúmeros comentários maliciosos sobre o género e a sexualidade de Brigitte Macron, chegando mesmo a associar a diferença de idades entre ela e o marido à “pedofilia”. Podem enfrentar uma pena pode ser de até dois anos de prisão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os rumores alimentados por teorias da conspiração e extrema direita atingiram uma dimensão mundial.

"São tweets, publicações que podem ser consideradas como assédio a Brigitte Macron”, disse um dos advogados de defesa de Brigitte, Carlo Brusa, acrescentando que a mulher de Macron estava “tranquila”. No mês passado, o casal Macron anunciou que iria apresentar "provas científicas" de que Brigitte é mulher.

As detenções decorreram entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Macron processa influencer que alega que a mulher Brigitte é um homem

Estados Unidos

Macron processa influencer que alega que a mulher Brigitte é um homem

Candace Owens criou o podcast "Becoming Brigitte",(...)

Do pouco que se sabe nos jornais nacionais franceses, o perfil dos arguidos é variado. Desde um publicitário a uma médium, de um jornalista a um funcionário do Estado – sem esquecer também uma suposta irmã que desmentia o género de Brigitte

Em conjunto com a mulher, Emmanuel Macron já tinha feito queixa por difamação no passado mês de julho a uma comentadora política, podcaster e influencer Candace Owens por dizer acreditar que a primeira-dama de França é um homem. Foi uma forma de "bullying implacável à escala mundial", declarou o casal na altura.

As alegações que dizem que Brigitte Macron, de 72 anos, teria nascido com o nome Jean-Michel Trogneux, o nome real do seu irmão mais velho pretendem tremer a reputação do casal presidencial francês. A diferença de 24 anos de idade entre ambos é também alvo de críticas.

Em setembro, Brigitte Macron venceu um processo num tribunal francês contra duas mulheres, incluindo uma autoproclamada médium, que contribuíram para a difusão de rumores sobre o seu género. Um tribunal de recurso anulou essa decisão no passado mês de julho e Brigitte Macron recorreu, assim, para o Supremo Tribunal de França.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)