Hamas anuncia entrega de corpo de mais um refém em Gaza

O braço armado do Hamas anunciou a entrega do corpo de mais um refém israelita esta segunda-feira, marcada para as 21 horas locais (ou 18h00 em Lisboa).

No sábado, o presidente norte-americano Donald Trump deu um prazo de dois dias, que termina esta segunda-feira, para que o Hamas devolva a Israel os corpos dos reféns mortos , incluindo dois cidadãos americanos.

Neste momento ainda estão na Faixa de Gaza os corpos de 13 reféns, com o Hamas a referir dificuldades na localização dos corpos entre os destroços da guerra dos últimos dois anos e um porta-voz do governo israelita a contrapor que o grupo palestiniano sabe onde estão localizados os cadáveres.

No domingo, Israel autorizou a entrada de uma equipa técnica do Egito para trabalhar com a Cruz Vermelha na localização dos corpos.