Israel autoriza entrada de membro do Hamas em Gaza para ajudar a recuperar corpos de reféns

O governo israelita autorizou a entrada de um membro do Hamas numa área de Gaza controlada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) para auxiliar nas buscas pelos corpos de 13 reféns mortos, cuja localização continua por confirmar.

A operação envolve também técnicos egípcios e elementos da Cruz Vermelha, conta a “BBC”.

A informação foi avançada esta segunda-feira pela porta-voz do governo israelita, Shosh Bedrosian, que detalhou que a entrada do representante do Hamas ocorreu "sob estreita supervisão das IDF", ultrapassando a chamada "Linha Amarela" que delimita a presença militar israelita em Gaza.

Israel acusa o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo, em vigor há duas semanas, por ainda não ter devolvido os corpos de 13 dos 28 reféns mortos sob sua custódia. “Hamas sabe onde estão e não há outra opção senão devolvê-los ao seu país”, afirmou Bedrosian.

O grupo islamita afirma continuar comprometido com o acordo negociado com mediação dos Estados Unidos, Egipto, Qatar e Turquia, mas justifica as dificuldades com o “estado de destruição” deixado por dois anos de conflito e com o facto de “alguns dos que enterraram os corpos terem sido mortos ou já não se lembrarem onde o fizeram”.

Após o início do cessar-fogo, a 10 de outubro, foram libertados os 20 reféns israelitas ainda vivos, em troca de 250 prisioneiros palestinianos e 1.718 detidos oriundos de Gaza. Israel entregou também os corpos de 195 palestinianos em troca dos restos mortais de 13 reféns israelitas e de dois estrangeiros (um tailandês e um nepalês).

Dos 13 corpos ainda em falta, 11 pertencem a cidadãos israelitas, um a um cidadão da Tanzânia e outro a um tailandês.

A situação levou o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos a exigir a suspensão da próxima fase do plano de paz dos Estados Unidos para Gaza.

“As famílias pedem ao governo de Israel, à administração dos EUA e aos mediadores que não avancem com a segunda fase do acordo enquanto o Hamas não cumprir todas as suas obrigações”, lê-se em comunicado.