Maior corte de sempre: Amazon vai despedir quase 10% dos funcionários corporativos

A Amazon vai despedir até 30 mil funcionários dos seus quadros corporativos, numa nova vaga de cortes que começará esta terça-feira.

A medida visa conter despesas e corrigir o excesso de contratações feito durante o pico da pandemia, revelaram três fontes com conhecimento do processo à Reuters.

O número corresponde a quase 10% do total de trabalhadores corporativos da empresa, estimados em 350 mil, e representa o maior corte desde o final de 2022, quando foram eliminados cerca de 27 mil postos. No total, a Amazon emprega 1,55 milhões de pessoas.

A empresa não comentou oficialmente a decisão. Nos últimos dois anos, tem vindo a reduzir gradualmente postos em várias áreas, incluindo dispositivos, comunicações e podcasting.

Os novos cortes deverão afetar divisões como recursos humanos (People Experience and Technology), operações, serviços, dispositivos e Amazon Web Services.

Os gestores das equipas afetadas receberam formação esta segunda-feira sobre como comunicar a decisão, que será formalizada através de notificações por e-mail a partir de terça-feira de manhã.

Analistas apontam que os ganhos de produtividade com IA justificam agora uma redução mais significativa da força de trabalho.

“Este movimento indica que a Amazon já está a colher os frutos da automação para sustentar um corte expressivo”, afirmou Sky Canaves, analista da eMarketer, acrescentando que a empresa também está sob pressão para equilibrar os investimentos na infraestrutura de IA.

Segundo as mesmas fontes, o programa de regresso ao trabalho presencial iniciado no início do ano, que exige cinco dias por semana no escritório, não teve o efeito de despedimento voluntário esperado.

Alguns trabalhadores que não comparecem fisicamente estão a ser informados de que, por não cumprirem os requisitos, abandonaram voluntariamente a empresa, perdendo assim direito a indemnização.