Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Maior corte de sempre: Amazon vai despedir quase 10% dos funcionários corporativos

27 out, 2025 - 22:03 • Fábio Monteiro com Reuters

Amazon vai despedir até 30 mil funcionários corporativos a partir desta terça-feira. Empresa justifica decisão com excesso de contratações durante a pandemia e ganhos de eficiência com inteligência artificial.

A+ / A-

A Amazon vai despedir até 30 mil funcionários dos seus quadros corporativos, numa nova vaga de cortes que começará esta terça-feira.

A medida visa conter despesas e corrigir o excesso de contratações feito durante o pico da pandemia, revelaram três fontes com conhecimento do processo à Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O número corresponde a quase 10% do total de trabalhadores corporativos da empresa, estimados em 350 mil, e representa o maior corte desde o final de 2022, quando foram eliminados cerca de 27 mil postos. No total, a Amazon emprega 1,55 milhões de pessoas.

A empresa não comentou oficialmente a decisão. Nos últimos dois anos, tem vindo a reduzir gradualmente postos em várias áreas, incluindo dispositivos, comunicações e podcasting.

Os novos cortes deverão afetar divisões como recursos humanos (People Experience and Technology), operações, serviços, dispositivos e Amazon Web Services.

Os gestores das equipas afetadas receberam formação esta segunda-feira sobre como comunicar a decisão, que será formalizada através de notificações por e-mail a partir de terça-feira de manhã.

Analistas apontam que os ganhos de produtividade com IA justificam agora uma redução mais significativa da força de trabalho.

Este movimento indica que a Amazon já está a colher os frutos da automação para sustentar um corte expressivo”, afirmou Sky Canaves, analista da eMarketer, acrescentando que a empresa também está sob pressão para equilibrar os investimentos na infraestrutura de IA.

Segundo as mesmas fontes, o programa de regresso ao trabalho presencial iniciado no início do ano, que exige cinco dias por semana no escritório, não teve o efeito de despedimento voluntário esperado.

Alguns trabalhadores que não comparecem fisicamente estão a ser informados de que, por não cumprirem os requisitos, abandonaram voluntariamente a empresa, perdendo assim direito a indemnização.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)