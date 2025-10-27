Milei derrota o peronismo nas eleições intercalares na Argentina

Os primeiros resultados das eleições legislativas intercalares na Argentina, realizadas este domingo, apontam para uma vitória do partido do Presidente Javier Milei, responsável por medidas de austeridade e reformas de liberalização da economia.

A nível nacional, o La Libertad Avanza, de Milei, conseguiu 40,84%, com 90% dos votos contados, e ganhou em 16 províncias.

Uma delas foi Buenos Aires. O La Libertad Avanza obteve 41,5% dos votos na província da capital argentina, contra 40,8% da coligação peronista, de esquerda, indicam os resultados oficiais.

A província de Buenos Aires tem sido, historicamente, um bastião do peronismo, o que sublinha a dimensão da viragem política.

A nível nacional, o La Libertad Avanza ganhou em 16 províncias e conquistou 64 lugares na Câmara dos Deputados, um aumento face aos 37 que detinha anteriormente, segundo dados do governo.