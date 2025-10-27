Milei derrota o peronismo nas eleições intercalares na Argentina

27 out, 2025 - 01:51 • Reuters
Os primeiros resultados das eleições legislativas intercalares na Argentina, realizadas este domingo, apontam para uma vitória do partido do Presidente Javier Milei, responsável por medidas de austeridade e reformas de liberalização da economia.
A nível nacional, o La Libertad Avanza, de Milei, conseguiu 40,84%, com 90% dos votos contados, e ganhou em 16 províncias.
Uma delas foi Buenos Aires. O La Libertad Avanza obteve 41,5% dos votos na província da capital argentina, contra 40,8% da coligação peronista, de esquerda, indicam os resultados oficiais.
A província de Buenos Aires tem sido, historicamente, um bastião do peronismo, o que sublinha a dimensão da viragem política.
A nível nacional, o La Libertad Avanza ganhou em 16 províncias e conquistou 64 lugares na Câmara dos Deputados, um aumento face aos 37 que detinha anteriormente, segundo dados do governo.
Milei procurava reforçar a sua pequena minoria no Congresso e manter o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump.
Washington concedeu recentemente à Argentina um volumoso resgate financeiro, mas advertiu que poderia retirar o apoio caso Milei não obtivesse um bom desempenho eleitoral.
Nas eleições intercalares deste domingo, estavam em disputa metade dos 257 assentos da Câmara dos Deputados (127 lugares) e um terço do Senado (24 lugares).
O movimento peronista continua a deter a maior minoria em ambas as câmaras, enquanto o partido de Milei, criado há poucos anos, contava apenas com 37 deputados e seis senadores antes do escrutínio.
A Casa Branca e investidores estrangeiros têm elogiado a capacidade do governo argentino para reduzir drasticamente a inflação mensal – de 12,8% antes da tomada de posse de Milei para 2,1% no último mês – alcançar um excedente orçamental e implementar profundas medidas de desregulação económica.