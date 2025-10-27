Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Milei derrota o peronismo nas eleições intercalares na Argentina

27 out, 2025 - 01:51 • Reuters

Na província de Buenos Aires, um bastião do peronismo, venceu o partido La Libertad Avanza, do Presidente Javier Milei.

A+ / A-

Os primeiros resultados das eleições legislativas intercalares na Argentina, realizadas este domingo, apontam para uma vitória do partido do Presidente Javier Milei, responsável por medidas de austeridade e reformas de liberalização da economia.

A nível nacional, o La Libertad Avanza, de Milei, conseguiu 40,84%, com 90% dos votos contados, e ganhou em 16 províncias.

Uma delas foi Buenos Aires. O La Libertad Avanza obteve 41,5% dos votos na província da capital argentina, contra 40,8% da coligação peronista, de esquerda, indicam os resultados oficiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A província de Buenos Aires tem sido, historicamente, um bastião do peronismo, o que sublinha a dimensão da viragem política.

A nível nacional, o La Libertad Avanza ganhou em 16 províncias e conquistou 64 lugares na Câmara dos Deputados, um aumento face aos 37 que detinha anteriormente, segundo dados do governo.

EUA só continuam a ajudar Argentina se Milei ganhar, avisa Trump

EUA só continuam a ajudar Argentina se Milei ganhar, avisa Trump

"Não vamos perder o nosso tempo" caso o partido de(...)

Milei procurava reforçar a sua pequena minoria no Congresso e manter o apoio do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Washington concedeu recentemente à Argentina um volumoso resgate financeiro, mas advertiu que poderia retirar o apoio caso Milei não obtivesse um bom desempenho eleitoral.

Nas eleições intercalares deste domingo, estavam em disputa metade dos 257 assentos da Câmara dos Deputados (127 lugares) e um terço do Senado (24 lugares).

O movimento peronista continua a deter a maior minoria em ambas as câmaras, enquanto o partido de Milei, criado há poucos anos, contava apenas com 37 deputados e seis senadores antes do escrutínio.

A Casa Branca e investidores estrangeiros têm elogiado a capacidade do governo argentino para reduzir drasticamente a inflação mensal – de 12,8% antes da tomada de posse de Milei para 2,1% no último mês – alcançar um excedente orçamental e implementar profundas medidas de desregulação económica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)