Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nações Unidas

Myanmar. Guterres critica junta militar e pede esforço para acabar com a violência

27 out, 2025 - 15:25 • Miguel Marques Ribeiro , Jaime Dantas

Secretário-geral da ONU duvida da legitimidade das eleições marcadas para dezembro pelo governo militar da antiga Birmânia.

A+ / A-

O secretário geral da ONU apelou esta segunda-feira ao fim da impunidade do governo militar de Myanmar.

Numa conferência em Kuala Lumpur, na Malásia, António Guterres recorda os bombardeamentos em aldeias, que já causaram milhares de mortos e milhões de deslocados desde o golpe de estado de 2021.

O governo militar da antiga Birmânia marcou eleições para dezembro, mas Guterres duvida da legitimidade do ato eleitoral.

“Não creio que alguém acredite que as eleições serão livres e não creio que alguém acredite que isso contribuirá para a solução dos problemas de Myanmar”, afirmou o secretário-geral.

António Guterres considera que a prioridade deve ser a criação de um plano de normalização democrática do país: “Penso que este é o momento em que precisamos de intensificar os esforços para pôr fim à violência e, ao mesmo tempo, abrir caminho para a evolução política e ao respeito pela forma constitucional do governo.”

Junta militar de Myanmar termina trégua declarada após sismo de 28 de março

Banguecoque

Junta militar de Myanmar termina trégua declarada após sismo de 28 de março

A trégua temporária foi anunciada em 2 de abril pa(...)

Nesta confência na Malásia, António Guterres defendeu a abertura de canais humanitários em Myanmar e expressou apoio à população.

Golpe militar de 2021

O golpe de Estado militar de 2021 pôs termo a uma década de transição democrática do país asiático e aprofundou a guerra de guerrilha que dura há décadas no país. A líder do governo deposto e Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, hoje com 80 anos, encontra-se a a cumprir uma pena de prisão de 33 anos por crimes de corrupção.

Em abril de 2024 foi noticiada a sua transferência para prisão domiciliária, por razões de saúde, mas a informação não foi verificada de forma independente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)