Myanmar. Guterres critica junta militar e pede esforço para acabar com a violência

O secretário geral da ONU apelou esta segunda-feira ao fim da impunidade do governo militar de Myanmar.

Numa conferência em Kuala Lumpur, na Malásia, António Guterres recorda os bombardeamentos em aldeias, que já causaram milhares de mortos e milhões de deslocados desde o golpe de estado de 2021.

O governo militar da antiga Birmânia marcou eleições para dezembro, mas Guterres duvida da legitimidade do ato eleitoral.

“Não creio que alguém acredite que as eleições serão livres e não creio que alguém acredite que isso contribuirá para a solução dos problemas de Myanmar”, afirmou o secretário-geral.

António Guterres considera que a prioridade deve ser a criação de um plano de normalização democrática do país: “Penso que este é o momento em que precisamos de intensificar os esforços para pôr fim à violência e, ao mesmo tempo, abrir caminho para a evolução política e ao respeito pela forma constitucional do governo.”