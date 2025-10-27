Menu
  Noticiário das 9h
  27 out, 2025
Trump diz que teste de novo míssil russo é "inapropriado"

27 out, 2025 - 08:20 • João Malheiro

Presidente dos EUA diz que Putin devia focar-se em "acabar com a guerra na Ucrânia".

Donald Trump considera que o teste de um novo míssil com capacidade nuclear por parte da Rússia é "inapropriado".

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) diz que Putin devia focar-se em "acabar com a guerra na Ucrânia".

"Uma guerra que devia ter durado uma semana está, agora, a chegar ao seu quarto ano", referiu, numa conversa aos jornalistas, a bordo do Air Force One, a caminho do Japão.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou este sábado o sucesso do teste final de um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear, elogiando esta arma "única" com um alcance de até 14.000 quilómetros, em resposta ao escudo antimísseis dos EUA.

"Os testes decisivos estão agora concluídos", disse Putin num vídeo divulgado pelo Kremlin, durante uma reunião com responsáveis militares, ordenando que se comecem a "preparar as infraestruturas para colocar esta arma ao serviço nas forças armadas" russas.

Putin anunciou pela primeira vez em outubro de 2023 um teste bem-sucedido com o Burevéstnik, um míssil envolto em controvérsia devido aos numerosos testes falhados realizados no final da década passada.

A Rússia decidiu avançar com o desenvolvimento desses mísseis quando os EUA abandonaram, em 2001, o tratado antimísseis, assinado por Moscovo e Washington em plena Guerra Fria (1972), para criar o seu próprio escudo antimísseis.

Putin dirigiu esta semana manobras das forças nucleares russas por terra, mar e ar, logo após o cancelamento da cimeira de Budapeste com o seu homólogo dos EUA, Donald Trump, devido à recusa de Moscovo em cessar as hostilidades na Ucrânia.

Tópicos
  • Noticiário das 9h
  • 27 out, 2025
