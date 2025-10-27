Menu
Venezuela diz ter prendido mercenários ligados à CIA

27 out, 2025 - 00:03 • Olímpia Mairos , com Lusa

De acordo com Caracas, as autoridades venezuelanas capturaram um grupo de mercenários com instruções diretas da CIA, o que, segundo o regime, permitiu concluir que estará a ser preparada uma operação de 'falsa bandeira' a partir de águas territoriais de Trindade e Tobago — ou mesmo do seu território — com o objetivo de desencadear um confronto militar de grande escala.

A+ / A-

A Venezuela afirmou este domingo ter detido um grupo de mercenários alegadamente ligados à agência de informações norte-americana CIA e acusou os Estados Unidos de estarem a preparar uma guerra nas Caraíbas, em conjunto com o Governo de Trindade e Tobago.

“A Venezuela denuncia uma provocação militar de Trindade e Tobago, em coordenação com a CIA, destinada a provocar uma guerra nas Caraíbas”, declarou o Governo de Nicolás Maduro em comunicado divulgado hoje.

De acordo com Caracas, as autoridades venezuelanas capturaram um grupo de mercenários com instruções diretas da CIA, o que, segundo o regime, permitiu concluir que estará a ser preparada uma operação de 'falsa bandeira' a partir de águas territoriais de Trindade e Tobago — ou mesmo do seu território — com o objetivo de desencadear um confronto militar de grande escala.

O Governo venezuelano também criticou a “perigosa realização de exercícios militares” pelo Governo de Trindade e Tobago, entre 26 e 30 de outubro, alegando que as manobras estão “coordenadas, financiadas e controladas pelo Comando Sul dos Estados Unidos”. Caracas considerou as ações uma “provocação hostil contra a Venezuela e uma grave ameaça à paz nas Caraíbas”.

Na quinta-feira, foi anunciada a chegada ao arquipélago caribenho do contra-torpedeiro norte-americano USS Gravely, acompanhado por uma unidade de fuzileiros navais. O movimento ocorre num momento de crescente pressão do Presidente Donald Trump sobre o regime de Maduro.

Washington enviou sete navios de guerra para as Caraíbas e um para o Golfo do México, justificando a operação como parte do combate ao tráfico de drogas, atividade pela qual os Estados Unidos acusam o Governo venezuelano.

Na semana passada, Trump admitiu ter autorizado operações clandestinas da CIA na Venezuela. Desde o início de setembro, os EUA realizaram pelo menos dez ataques aéreos contra embarcações alegadamente envolvidas no narcotráfico, resultando em 43 mortes, segundo dados da agência France-Presse.

A primeira-ministra de Trindade e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, tem sido uma aliada de Donald Trump e, desde que assumiu o cargo, adotou uma postura crítica em relação ao regime de Maduro, bem como uma política restritiva à imigração e à criminalidade provenientes da Venezuela.

