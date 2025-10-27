Zelensky e aliados vão trabalhar num plano cessar-fogo nos próximos dez dias

"O Presidente Trump está preocupado com a escalada", assegurou o presidente ucraniano, acrescentado que, "se Putin não parar, precisamos de algo que o detenha". "As sanções são uma dessas armas, mas também precisamos de mísseis de longo alcance."

Zelensky mostrou estar convicto de que maiores sanções, vindas da presidência Trump, "farão a diferença" na trajetória dos próximos capítulos de negociação com o presidente russo Vladimir Putin. Aliás, explicou que nem precisaria de usar estes dispositivos militares, mas bastava Putin saber que, caso não haja acordo, a Rússia arrisca "problemas nas infraestruturas energéticas".

Inspirado no acordo de paz entre Israel e Hamas proposto pelo presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, Zelensky reforçou a necessidade não só de aplicar mais sanções direcionadas ao Kremlin , mas também de investir nas capacidades militares para pressionar a Rússia a negociar o fim do conflito com a Rússia. Em específico, Kiev está a pedir a Washington não só mísseis de longo alcance Tomahawk, mas também armamento semelhante que exijam menos treino militar para atacar alvos militares e energéticos no interior da Rússia.

Nos próximos dez dias, a Ucrânia e os seus aliados estão a planear um plano de cessar-fogo nos próximos dez dias, avançou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em entrevista ao jornal norte-americano "Axios" , publicada esta segunda-feira.

Este plano foi proposto pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer na sexta-feira passada, durante a "Coligação das Vontades". Apesar de Zelensky reconhecer que é uma situação diferente, disse estar disposto a trabalhar na ideia.

Recordando o encontro de Trump com Putin na semana passada, Zelensky confessou que a reunião "não foi fácil", já que Putin afirmou que nunca vai ceder à pressão dos EUA ou de qualquer outro país. O líder russo tinha alertado ainda que, se forem utilizados quaisquer mísseis de longo alcance contra a Rússia, "a resposta será muito séria, senão avassaladora".

"Penso que ele queria pressioná-los, mas não queria provocar uma escalada para fechar a porta à diplomacia", declarou Zelensky. No entanto, Zelensky continua a discutir a melhor solução com os líderes europeus, visto que acredita que "a única forma de lidar com Putin é através da pressão".

As novas sanções norte-americanas contra as empresas petrolíferas russas podem reduzir as exportações de petróleo em 50%, o que representaria até 5 mil milhões de dólares por mês em perdas de receita, lê-se na entrevista.

Cheio de expectativa, o presidente ucraniano espera que o encontro de Trump com o presidente chinês Xi Jinping resulte num acordo comercial e que a China assuma o compromisso de reduzir as compras de petróleo russo.

"O passo mais forte seria se a Índia e a China deixassem de comprar energia à Rússia, principalmente petróleo", afirmou Zelensky. Porém, Pequim tem lançado várias críticas a este plano de sanções norte-americanas a Moscovo.