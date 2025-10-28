Amazon vai cortar 14 mil postos de trabalho em todo o mundo

A empresa norte-americana Amazon anunciou esta terça-feira a eliminação de 14 mil postos de trabalho, sem especificar em que localizações, mas referindo-se a uma "redução global".

"As reduções que anunciamos hoje fazem parte de um esforço contínuo para nos tornarmos ainda mais fortes, reduzindo ainda mais a burocracia, eliminando camadas e realocando recursos", referiu a vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia, Beth Galetti, em comunicado publicado no site da Amazon.

Segundo a responsável, "isto envolverá reduções em algumas áreas e contratações em outras, mas resultará numa redução geral de aproximadamente 14 mil vagas".

Na segunda-feira, a cadeia noticiosa CNBC avançou, citando fontes próximas, que a Amazon ia despedir até 30 mil trabalhadores esta semana, o que representa 10% dos funcionários atualmente no quadro de pessoal. A confirmar-se, será o maior corte no número de trabalhadores na história da empresa.

Segundo as mesmas fontes, estes despedimentos fazem parte de um plano de cortes que começou em 2022.

Nos últimos três anos, a Amazon eliminou cerca de 27 mil postos de trabalho de forma progressiva e nunca tinha despedido tantos trabalhadores de uma só vez.

O corte afetará principalmente departamentos como os de Recursos Humanos, pessoal de serviços, operações, dispositivos e outras áreas, avançou a CNBC, adiantando que os gestores das diferentes equipas afetadas comunicaram na segunda-feira que durante a semana vão enviar os e-mails de despedimento.