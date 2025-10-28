Ouvir
EUA matam 14 pessoas em novo ataque a embarcações suspeitas de narcotráfico

28 out, 2025 - 16:38 • Redação, com Reuters

"Estes narcotraficantes já mataram mais norte-americanos do que a Al-Qaeda e vão ser tratados da mesma forma", diz Pete Hegseth.

Uma série de novos ataques norte-americanos contra embarcações suspeitas de tráfico de droga no Pacífico Oriental matou 14 pessoas e uma pessoa sobreviveu, anunciou esta terça-feira o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth.

Nos últimos dois meses, os EUA têm desenvolvido uma operação e "campanha antidroga" a pedido da presidência Trump que já contabiliza, pelo menos, dez ataques e dezenas de mortos. Estes três ataques mais recentes no Pacífico ocorrem no contexto de um reforço militar norte-americano nas Caraíbas, incluindo mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e milhares de soldados.

"O nosso departamento já despendeu mais de duas décadas a defender outras nações. Agora defendemos a nossa. Estes narcotraficantes já mataram mais norte-americanos do que a grupo Al-Qaeda, e vão ser tratados da mesma forma", manifestou esta terça-feira Pete Hegseth na rede social X (antigo Twitter).

Hegseth afirmou que as autoridades mexicanas responsabilizaram-se pela operação de resgate do único sobrevivente na passada segunda-feira.

A justificação destes ataques têm assumido uma tendência: sempre que acontecem, o secretário da Defesa dos EUA não apresenta provas. E desta vez não foi exceção, como se lê na publicação na qual o secretário da Defesa norte-americana alega que o ataque ocorreu em águas internacionais.

"As quatro embarcações eram conhecidas pelos nossos serviços de informações, navegavam por rotas conhecidas de narcotráfico e transportavam estupefacientes", declarou Hegseth.

No vídeo, mostram-se registos dos ataques a quatro embarcações, sendo que duas estavam próximas uma da outra antes de explodirem.

Para além disso, o Pentágono poucos detalhes avança sobre as quantidades de droga e identidade dos mortos.

Os ataques têm suscitado preocupação entre alguns parlamentares democratas, que questionam a legalidade dos ataques militares.

Esta campanha tem aumentado as tensões dos EUA com a Venezuela e a Colômbia. Donald Trump anunciou autorizar a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela, mas o Governo de Nicolás Maduro comunicou ter prendido os agentes.

