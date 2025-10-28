EUA matam 14 pessoas em novo ataque a embarcações suspeitas de narcotráfico

Uma série de novos ataques norte-americanos contra embarcações suspeitas de tráfico de droga no Pacífico Oriental matou 14 pessoas e uma pessoa sobreviveu, anunciou esta terça-feira o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth.

Nos últimos dois meses, os EUA têm desenvolvido uma operação e "campanha antidroga" a pedido da presidência Trump que já contabiliza, pelo menos, dez ataques e dezenas de mortos. Estes três ataques mais recentes no Pacífico ocorrem no contexto de um reforço militar norte-americano nas Caraíbas, incluindo mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e milhares de soldados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O nosso departamento já despendeu mais de duas décadas a defender outras nações. Agora defendemos a nossa. Estes narcotraficantes já mataram mais norte-americanos do que a grupo Al-Qaeda, e vão ser tratados da mesma forma", manifestou esta terça-feira Pete Hegseth na rede social X (antigo Twitter).

Hegseth afirmou que as autoridades mexicanas responsabilizaram-se pela operação de resgate do único sobrevivente na passada segunda-feira.

A justificação destes ataques têm assumido uma tendência: sempre que acontecem, o secretário da Defesa dos EUA não apresenta provas. E desta vez não foi exceção, como se lê na publicação na qual o secretário da Defesa norte-americana alega que o ataque ocorreu em águas internacionais.

"As quatro embarcações eram conhecidas pelos nossos serviços de informações, navegavam por rotas conhecidas de narcotráfico e transportavam estupefacientes", declarou Hegseth.