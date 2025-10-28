Ouvir
Google com acordo para reativar central nuclear para ter energia para Inteligência Artificial

28 out, 2025 - 14:41 • Lusa

Este é o terceiro projeto de reabertura de uma central nuclear revelado recentemente. Desta vez, o acordo prevê o regresso da atividade à central nuclear Duane Arnold, no Estado do Iowa.

A Google anunciou na segunda-feira um acordo com a empresa de energia norte-americana NextEra Energy, que prevê o regresso da atividade à central nuclear Duane Arnold, no Estado do Iowa, Estados Unidos da América (EUA).

Esta central tinha sido encerrada em 2020, mas vai agora constituir uma nova forte de eletricidade para o desenvolvimento das infraestruturas de inteligência artificial do conglomerado californiano.

Este é o terceiro projeto de reabertura de uma central nuclear revelado recentemente, depois dos relativos ao das Palisades, no Michigan, em 2023, e o da Three Mile Island, na Pensilvânia, em 2024, sinal de uma recuperação da indústria nuclear depois de décadas sem investimentos relevantes nos EUA.

