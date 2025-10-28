Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e equaciona resposta

Israel acusa Hamas de violar o cessar-fogo depois de ter entregue restos mortais de alguém que não pertence à lista dos reféns capturados pelo grupo militar.

O primeiro-ministro israelita refere que os restos em questão estão ligados a um corpo já identificado há dois anos e que o seu governo vai reunir para equacionar uma resposta.

Do seu lado, o Hamas diz que está a tentar cumprir o que foi acordado, mas que tem falta de equipamento capaz de identificar corpos presentes na Faixa de Gaza.

De acordo com a Reuters, os ministros das Finanças e da Segurança Nacional já manifestaram a necessidade de uma resposta dura por parte de Israel a esta alegada violação do cessar-fogo.

Em paralelo, três palestinianos terão sido mortos esta terça-feira por forças israelitas. O Hamas refere que duas das vítimas pertenciam ao grupo.

Já o exército de Israel refere que abateu militares que planeavam ataques na região de um campo de refugiados palestinianos.