Lava a loiça, passa a ferro, arruma a casa: NEO, o primeiro robô doméstico já está à venda

28 out, 2025 - 20:40 • Fábio Monteiro

Robô doméstico NEO já pode ser encomendado e promete transformar a vida em casa: faz limpezas, organiza prateleiras e até sabe cozinhar. Custa 20 mil dólares e entrega começa em 2026.

Já chegou o momento em que se pode dizer: “Robô, limpa a sala”. E a sala fica mesmo limpa. A empresa norte-americana 1X lançou a pré-venda do NEO, o primeiro robô humanoide pronto para uso doméstico, com entregas previstas para 2026.

O NEO organiza prateleiras, dobra roupa, apaga luzes e, se for preciso, ainda lhe sugere uma receita com o que tem no frigorífico.

"Humanoides eram coisa de ficção científica... depois tornaram-se assunto de investigação, mas hoje — com o lançamento do NEO — os robôs humanoides tornam-se um produto. Algo que se pode tocar", afirmou Bernt Børnich, CEO da 1X. "Podemos pedir ajuda a um robô humanoide... e a ajuda é concedida", garante.

Com 1,50m de altura e 29,9 kg de peso, o NEO tem uma estrutura flexível, mãos com 22 articulações e um sistema de movimentos suaves, alimentado por motores silenciosos. Traduzindo: pode levantar 70 kg e carregar quase 25 kg sem fazer mais barulho do que um frigorífico moderno.

Mais do que músculos, o robô também tem cérebro. Graças à inteligência artificial e a um modelo de linguagem de última geração, consegue conversar, planear tarefas e até lembrar aniversários.

A empresa diz que o NEO aprende com a experiência. Se não souber fazer algo (por exemplo, encontrar meias desaparecidas), pode ser orientado remotamente por um técnico humano para executar a tarefa e memorizá-la para a próxima vez.

Esteticamente, o NEO foi desenhado para não parecer saído de um laboratório. Vem com um fato de malha suave, cores neutras (castanho, cinzento ou bege) e sapatos incluídos.

Os mais entusiasmados podem garantir um dos primeiros modelos com acesso antecipado, ao preço de cerca de 18.800 euros (20 mil dólares), ou optar por uma subscrição mensal de cerca de 470 euros.

Para já, os envios começam nos Estados Unidos, com expansão internacional prevista para 2027.

