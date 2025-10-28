Lava a loiça, passa a ferro, arruma a casa: NEO, o primeiro robô doméstico já está à venda

Já chegou o momento em que se pode dizer: “Robô, limpa a sala”. E a sala fica mesmo limpa. A empresa norte-americana 1X lançou a pré-venda do NEO, o primeiro robô humanoide pronto para uso doméstico, com entregas previstas para 2026. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. O NEO organiza prateleiras, dobra roupa, apaga luzes e, se for preciso, ainda lhe sugere uma receita com o que tem no frigorífico.

"Humanoides eram coisa de ficção científica... depois tornaram-se assunto de investigação, mas hoje — com o lançamento do NEO — os robôs humanoides tornam-se um produto. Algo que se pode tocar", afirmou Bernt Børnich, CEO da 1X. "Podemos pedir ajuda a um robô humanoide... e a ajuda é concedida", garante. Com 1,50m de altura e 29,9 kg de peso, o NEO tem uma estrutura flexível, mãos com 22 articulações e um sistema de movimentos suaves, alimentado por motores silenciosos. Traduzindo: pode levantar 70 kg e carregar quase 25 kg sem fazer mais barulho do que um frigorífico moderno. Mais do que músculos, o robô também tem cérebro. Graças à inteligência artificial e a um modelo de linguagem de última geração, consegue conversar, planear tarefas e até lembrar aniversários.