Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Netanyahu dá ordem imediata para "poderosos ataques" sobre Gaza

28 out, 2025 - 16:35 • Diogo Camilo

Primeiro-ministro israelita anunciou que instruiu o exército a atacar a Faixa de Gaza, numa altura em que o Hamas acusa Israel de fabricar "falsos pretextos" para aumentar os ataques sobre o território.

A+ / A-

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordem para se iniciarem "poderosos ataques" sobre a Faixa de Gaza.

Num curto comunicado divulgado esta terça-feira, o gabinete do líder israelita indica: "Após pareceres de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu instruiu o exército a desencadear imediatamente poderosos ataques na Faixa de Gaza".

O ataque acontece minutos após o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel ter acusado o Hamas de "encenar" o devolver de corpos e "resepultar restos mortais".

"O Hamas mente. Eles sabem onde estão os restantes reféns. Escavações encenadas não só são abusivas, como essas violações prejudicam um cessar-fogo", refere o governo israelita nas redes sociais, mostrando imagens de drone em que alegam que o Hamas está a mover os restos mortais de reféns israelitas - e a encenar falsas descobertas.

Ao longo desta terça-feira têm sido reportadas explosões no sul da Faixa de Gaza, com o Hamas a anuncia que já não irá devolver o corpo de mais um refém israelita, que estava previsto para esta terça-feira.

Perante as acusações de Israel, o Hamas acusa Israel de fabricar "falsos pretextos" para aumentar os ataques sobre o território, tendo registado 125 violações ao acordo de cessar-fogo em Gaza que mataram 94 pessoas desde 10 de outubro.

[notícia atualizada às 17h05]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)