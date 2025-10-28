Netanyahu dá ordem imediata para "poderosos ataques" sobre Gaza

28 out, 2025 - 16:35 • Diogo Camilo
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordem para se iniciarem "poderosos ataques" sobre a Faixa de Gaza.
Num curto comunicado divulgado esta terça-feira, o gabinete do líder israelita indica: "Após pareceres de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu instruiu o exército a desencadear imediatamente poderosos ataques na Faixa de Gaza".
O ataque acontece minutos após o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel ter acusado o Hamas de "encenar" o devolver de corpos e "resepultar restos mortais".
"O Hamas mente. Eles sabem onde estão os restantes reféns. Escavações encenadas não só são abusivas, como essas violações prejudicam um cessar-fogo", refere o governo israelita nas redes sociais, mostrando imagens de drone em que alegam que o Hamas está a mover os restos mortais de reféns israelitas - e a encenar falsas descobertas.
Ao longo desta terça-feira têm sido reportadas explosões no sul da Faixa de Gaza, com o Hamas a anuncia que já não irá devolver o corpo de mais um refém israelita, que estava previsto para esta terça-feira.
Perante as acusações de Israel, o Hamas acusa Israel de fabricar "falsos pretextos" para aumentar os ataques sobre o território, tendo registado 125 violações ao acordo de cessar-fogo em Gaza que mataram 94 pessoas desde 10 de outubro.
[notícia atualizada às 17h05]