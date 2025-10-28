Nvidia vai construir sete supercomputadores de IA para o Departamento de Energia dos EUA

A Nvidia anunciou esta terça-feira que irá construir sete supercomputadores de inteligência artificial para o Departamento de Energia dos Estados Unidos, com o objetivo de apoiar a investigação na área da energia alternativa e da manutenção do arsenal nuclear norte-americano.

O anúncio foi feito pelo CEO da tecnológica, Jensen Huang, durante a primeira conferência de programadores da Nvidia em Washington. O executivo sublinhou que os EUA têm condições para liderar a corrida à inteligência artificial, mas alertou para os riscos de afastar a China do ecossistema de desenvolvimento.

"Queremos que a América vença esta corrida da IA. Mas também precisamos de estar na China para conquistar os seus programadores. Uma política que afaste metade dos programadores mundiais acaba por prejudicar-nos", afirmou Huang.

Apesar de confirmar que a empresa não pediu licenças de exportação para enviar os seus chips mais avançados para a China, Huang manifestou esperança de que a situação se reverta no futuro.

"Deixaram claro que não querem a Nvidia no mercado chinês neste momento", lamentou o CEO.

A decisão de construir os supercomputadores surge num contexto de forte investimento público norte-americano em tecnologias de ponta, impulsionado pela estratégia “America First” da administração Trump. Huang elogiou o impacto dessa política na indústria tecnológica:

"Colocar o peso da nação por trás do crescimento energético mudou completamente o jogo", afirmou.

Entre os acordos revelados pela empresa estão parcerias com a Oracle, para a construção do maior dos supercomputadores (que integrará 100 mil chips Blackwell da Nvidia), com a Nokia, na área das telecomunicações, e com a Uber e a Stellantis, no desenvolvimento de tecnologias para carros autónomos.

As ações da Nvidia encerraram o dia com uma subida de 5%, fixando-se nos 201,03 dólares (cerca de 189,70 euros). Um dos supercomputadores, denominado “Solstice”, poderá integrar componentes avaliados entre 2,8 e 3,8 mil milhões de euros, embora se prevejam descontos para contratos públicos. A empresa não divulgou o valor total dos contratos com o Governo norte-americano.