Pelo menos 64 mortos e 81 detidos em megaoperação policial no Rio de Janeiro

Pelo menos 60 pessoas morreram, quatro delas policiais, e 81 foram detidas esta terça-feira numa operação de grande escala contra o crime organizado no Rio de Janeiro, avançou o jornal brasileiro "G1".

As favelas do Complexo do Alemão e da Penha estão rodeadas por 2.500 elementos das forças de segurança, 32 veículos blindados e dois helicópteros, numa ação das autoridades brasileiras contra o Comando Vermelho, uma rede criminosa com suspeitas de ligação ao tráfico de droga.

A megaoperação policial aconteceu poucos dias antes de a cidade brasileira receber líderes mundiais para a cimeira global do clima das Nações Unidas COP30. Estas comunidades da periferia do Rio de Janeiro implicadas vivem na pobreza e no meio de redes criminosas.

"Operação Contenção" é o nome desta ação policial para cumprir dezenas de mandatos e "enfrentar de frente os vagabundos que tenham desafiar o Estado", repudia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones", disse o governador carioca, acrescentando que "não é mais crime comum, é narcoterrorismo".