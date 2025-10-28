Pelo menos 64 mortos e 81 detidos em megaoperação policial no Rio de Janeiro

28 out, 2025 - 18:32 • Redação, com Reuters
Pelo menos 60 pessoas morreram, quatro delas policiais, e 81 foram detidas esta terça-feira numa operação de grande escala contra o crime organizado no Rio de Janeiro, avançou o jornal brasileiro "G1".
As favelas do Complexo do Alemão e da Penha estão rodeadas por 2.500 elementos das forças de segurança, 32 veículos blindados e dois helicópteros, numa ação das autoridades brasileiras contra o Comando Vermelho, uma rede criminosa com suspeitas de ligação ao tráfico de droga.
A megaoperação policial aconteceu poucos dias antes de a cidade brasileira receber líderes mundiais para a cimeira global do clima das Nações Unidas COP30. Estas comunidades da periferia do Rio de Janeiro implicadas vivem na pobreza e no meio de redes criminosas.
"Operação Contenção" é o nome desta ação policial para cumprir dezenas de mandatos e "enfrentar de frente os vagabundos que tenham desafiar o Estado", repudia o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
"É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones", disse o governador carioca, acrescentando que "não é mais crime comum, é narcoterrorismo".
Apesar de retaliada com drones contra a Polícia Federal, a operação desta terça-feira foi descrita como a maior de sempre contra o grupo do Comando Vermelho.
A Polícia Civil da cidade também tem divulgado as apreensões de, pelo menos, 42 fuzis e 200 quilogramas de drogas dos criminosos na rede social X
Na próxima semana, o Rio de Janeiro vai ser palco de eventos internacionais: a Cimeira C40 com presidentes de câmara de todo o mundo e a cerimónia do Prémio Earthshot, do príncipe britânico William, que contará com a presença de celebridades como a cantora Kylie Minogue e o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel.
Ambos os eventos fazem parte da preparação para a COP30, a cimeira do clima que decorrerá em Belém, no norte do Brasil, entre 10 e 21 de novembro deste ano.
Operações policiais de grande escala são comuns antes de grandes eventos internacionais no Rio, que já acolheu jogos do Mundial de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, a cimeira do G20 de 2024 e a cimeira dos BRICS no início deste ano.
Cerca de 50 unidades de saúde e de ensino tiveram o seu funcionamento afetado pelos confrontos, e várias carreiras de autocarros precisaram de ser desviadas para evitar as trocas de tiros.