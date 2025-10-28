Ouvir
Nobel da Paz

Primeira-ministra japonesa propõe Trump para Nobel da Paz 2026

28 out, 2025 - 09:58 • Redação

Trump está no Japão para dois dias de visita. Esta terça-feira, encontrou-se com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.

A Casa Branca anunciou, esta terça-feira, que a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, pretende nomear o Presidente norte-americano para Prémio Nobel da Paz de 2026. Foi durante o encontro entre a primeira-ministra do Japão e Donald Trump que a japonesa revelou a sua intenção.

Torna-se mais uma da lista de líderes estrangeiros que se aliam ao presidente da Casa Branca. Todos reconhecem o empenho de Donl Trump na mediação de vários conflitos internacionais, como o recente acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Durante este ano, o Presidente dos Estados Unidos mostrou muitas vezes o interesse em vencer este prémio. Contudo, foi ganho pela líder da oposição venezuelana, María Corina Machado.

No seu discurso de abertura no encontro entre os dois líderes, Takaichi elogiou a mediação de Trump no cessar-fogo entre a Tailândia e o Cambodja, assim como o do Médio Oriente.

