Sanders exige esclarecimentos a Bezos sobre despedimentos ligados à inteligência artificial

28 out, 2025 - 20:07 • Redação
O senador norte-americano Bernie Sanders enviou esta terça-feira uma carta a Jeff Bezos, fundador da Amazon, exigindo explicações sobre o impacto da automação na empresa e os potenciais despedimentos em larga escala.
Na missiva, Sanders alerta para a possibilidade de centenas de milhares de empregos desaparecerem devido à substituição de trabalhadores por robôs.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A carta, a que a agência Reuters teve acesso em exclusivo, surge na sequência de uma investigação do “New York Times”, segundo a qual executivos da Amazon admitem que até 500 mil postos de trabalho poderão ser eliminados com a automatização dos armazéns.
Amazon vai despedir até 30 mil funcionários corpor(...)
A empresa emprega atualmente cerca de 1,55 milhões de pessoas, a maioria das quais com contratos por hora.
“Se a Amazon concretizar o seu plano de automação massiva, isso terá um impacto profundo nos trabalhadores braçais em toda a América”, escreveu Sanders. O senador acrescentou ainda que este modelo poderá vir a ser replicado por outras grandes empresas.
Na segunda-feira, a Reuters noticiou que a Amazon planeia eliminar até 30 mil empregos corporativos. A primeira fase inclui cerca de 14 mil despedimentos, justificados com ganhos de eficiência resultantes da aplicação de software de inteligência artificial.