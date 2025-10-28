Ouvir
Sanders exige esclarecimentos a Bezos sobre despedimentos ligados à inteligência artificial

28 out, 2025 - 20:07 • Redação

Bernie Sanders exigiu respostas a Jeff Bezos sobre os planos de automação da Amazon, que poderão levar à eliminação de até meio milhão de postos de trabalho. A empresa iniciou já uma nova vaga de despedimentos, impulsionada por inteligência artificial.

O senador norte-americano Bernie Sanders enviou esta terça-feira uma carta a Jeff Bezos, fundador da Amazon, exigindo explicações sobre o impacto da automação na empresa e os potenciais despedimentos em larga escala.

Na missiva, Sanders alerta para a possibilidade de centenas de milhares de empregos desaparecerem devido à substituição de trabalhadores por robôs.

A carta, a que a agência Reuters teve acesso em exclusivo, surge na sequência de uma investigação do “New York Times”, segundo a qual executivos da Amazon admitem que até 500 mil postos de trabalho poderão ser eliminados com a automatização dos armazéns.

A empresa emprega atualmente cerca de 1,55 milhões de pessoas, a maioria das quais com contratos por hora.

“Se a Amazon concretizar o seu plano de automação massiva, isso terá um impacto profundo nos trabalhadores braçais em toda a América”, escreveu Sanders. O senador acrescentou ainda que este modelo poderá vir a ser replicado por outras grandes empresas.

Na segunda-feira, a Reuters noticiou que a Amazon planeia eliminar até 30 mil empregos corporativos. A primeira fase inclui cerca de 14 mil despedimentos, justificados com ganhos de eficiência resultantes da aplicação de software de inteligência artificial.

