Vance garante salários para militares, trabalhadores das Lajes em espera

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou esta terça-feira que os militares norte-americanos receberão os seus salários até ao final da semana, numa tentativa de travar o impacto social da paralisação governamental em curso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Cremos que podemos continuar a pagar às tropas, pelo menos por enquanto", afirmou Vance após um encontro com senadores republicanos.

Sem indicar de onde virão os fundos nem esclarecer o enquadramento legal deste pagamento parcial, o vice-presidente procurou responder às críticas crescentes sobre os efeitos da paralisação governativa iniciada a 1 de outubro.

Na Base das Lajes, na ilha Terceira, os cerca de 400 trabalhadores portugueses continuam sem receber parte dos salários. A quinzena de 17 de outubro foi paga com cortes e a de 27 de outubro não foi sequer processada.

Os sindicatos exigem que o Estado português siga o exemplo de países como a Alemanha e Espanha, que já avançaram com o pagamento dos salários aos seus cidadãos afetados.