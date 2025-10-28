Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vance garante salários para militares, trabalhadores das Lajes em espera

28 out, 2025 - 21:58 • Fábio Monteiro com Lusa

Vice-presidente dos EUA anuncia pagamento às tropas como resposta à crise orçamental. Trabalhadores portugueses na Base das Lajes ficam de fora, agravando o apelo ao Governo português para garantir vencimentos.

A+ / A-

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou esta terça-feira que os militares norte-americanos receberão os seus salários até ao final da semana, numa tentativa de travar o impacto social da paralisação governamental em curso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Cremos que podemos continuar a pagar às tropas, pelo menos por enquanto", afirmou Vance após um encontro com senadores republicanos.

Sem indicar de onde virão os fundos nem esclarecer o enquadramento legal deste pagamento parcial, o vice-presidente procurou responder às críticas crescentes sobre os efeitos da paralisação governativa iniciada a 1 de outubro.

Na Base das Lajes, na ilha Terceira, os cerca de 400 trabalhadores portugueses continuam sem receber parte dos salários. A quinzena de 17 de outubro foi paga com cortes e a de 27 de outubro não foi sequer processada.

Os sindicatos exigem que o Estado português siga o exemplo de países como a Alemanha e Espanha, que já avançaram com o pagamento dos salários aos seus cidadãos afetados.

Base das Lajes. Trabalhadores insistem que Governo da República adiante salários em atraso

Base das Lajes. Trabalhadores insistem que Governo da República adiante salários em atraso

Os salários na Base das Lajes, na ilha Terceira, s(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)