Zelensky insiste que só está disponível para negociar a paz sem ceder território

Volodymyr Zelensky insiste. A Ucrânia está disponível para falar de paz, mas sem ceder território.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, o Presidente ucraniano refere que aceita negociações em qualquer lugar, exceto na Rússia ou na Bielorrússia.

Zelensky admite que a Ucrânia precisa de financiamento estável dos seus parceiros europeus por mais dois ou três anos e sublinha que os Estados Unidos devem aplicar sanções mais duras à Rússia.

O chefe de Estado ucraniano alerta, ainda, que o país precisa de cerca de 250 novas aeronaves, numa altura em que estima ter reduzido a capacidade de refinação de petróleo da Rússia em mais de 20%, através de bombardeamentos coordenados.

Nos próximos dez dias, a Ucrânia e os seus aliados estão a planear um plano de cessar-fogo nos próximos dez dias, avançou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em entrevista ao jornal norte-americano "Axios", publicada esta segunda-feira.

Inspirado no acordo de paz entre Israel e Hamas proposto pelo presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, Zelensky reforçou a necessidade não só de aplicar mais sanções direcionadas ao Kremlin, mas também de investir nas capacidades militares para pressionar a Rússia a negociar o fim do conflito com a Rússia. Em específico, Kiev está a pedir a Washington não só mísseis de longo alcance Tomahawk, mas também armamento semelhante que exijam menos treino militar para atacar alvos militares e energéticos no interior da Rússia.

Este plano foi proposto pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer na sexta-feira passada, durante a "Coligação das Vontades". Apesar de Zelensky reconhecer que é uma situação diferente, disse estar disposto a trabalhar na ideia.