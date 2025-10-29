Ouvir
Comando Vermelho paralisa Rio de Janeiro em retaliação à operação policial mais letal da história do estado

29 out, 2025 - 08:01 • Olímpia Mairos , com agências

Membros do grupo criminoso brasileiro Comando Vermelho bloquearam várias e importantes vias no Rio de Janeiro, paralisando parcialmente a cidade em represália por uma megaoperação policial que provocou 64 mortos e 81 detidos.

A+ / A-

O Rio de Janeiro viveu esta terça-feira uma tarde de caos, após membros do Comando Vermelho bloquearem dezenas de vias estratégicas da cidade em represália a uma megaoperação policial realizada nas comunidades da Penha e do Alemão.

Pelo menos 64 pessoas morreram, entre elas quatro policias, naquela que já é considerada a operação mais letal da história do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal G1, que cita fontes do Governo do Estado, 81 pessoas foram detidas durante a ação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade.

O Sindicato das Empresas de Ónibus informou que mais de 70 veículos foram roubados e utilizados em barricadas, o que afetou o funcionamento de cerca de 200 linhas de transporte público.

Escolas, universidades, empresas e serviços de transporte suspenderam suas atividades, paralisando boa parte da cidade. Diante do cenário, o governo estadual determinou que todo o efetivo policial — incluindo agentes em funções administrativas — fosse deslocado para as ruas a fim de reforçar a segurança.

O Comando Vermelho é uma das principais organizações criminosas do país, dedicando-se ao tráfico de drogas e armas. O seu principal centro de operações está no estado do Rio de Janeiro, onde controla diversas comunidades, embora também mantenha presença em outras regiões do Brasil, especialmente na Amazônia.

A fação surgiu na década de 1980, quando o regime militar brasileiro passou a encarcerar criminosos comuns e militantes de grupos de guerrilha política nas mesmas prisões — o que permitiu a troca de experiências entre ambos e a formação da organização que, décadas depois, se tornaria uma das mais influentes do crime organizado no país.

