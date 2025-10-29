DANA. Um ano depois, Espanha homenageia 237 mortos com funeral de Estado

Segundo o governo autonómico, as cheias causaram danos de pelo menos 17.800 milhões de euros em habitações, infraestruturas de abastecimento e transporte, parques naturais e zonas protegidas, escolas, centros de saúde, equipamentos sociais e culturais ou 64.100 empresas, entre outros setores.

Em Valência, a região no epicentro da tragédia, o temporal afetou uma área de cerca de 553 quilómetros quadrados de 75 municípios e 306 mil pessoas.

Morreram nas inundações e no temporal 229 pessoas na região autónoma da Comunidade Valenciana, sete numa zona vizinha da região de Castela La Mancha e uma na Andaluzia (sul de Espanha), segundo dados oficiais.

A água, em grandes quantidades, acabou por descer em direção à costa mediterrânica por barrancos e ribanceiras e invadiu, no final da tarde, estradas e ruas de vários subúrbios da cidade de Valência, uma das zonas com maior densidade populacional de Espanha.

Em 29 de outubro de 2024, uma "gota fria" ou DANA, como é conhecida em Espanha uma "depressão isolada em altos níveis", formou-se no sul da Península Ibérica e gerou chuvas de grande intensidade e concentradas, sobretudo, no interior da região de Valência, onde foram medidos níveis de queda de água em 24 horas com valores dos mais elevados desde que há registo na Europa.

Espanha homenageia esta quarta-feira com um funeral de Estado em Valência as 237 pessoas que morreram há um ano nas inundações no leste do país, uma tragédia que continua a ser investigada pela justiça e em três comissões parlamentares.

A agência nacional de meteorologia de Espanha (Aemet) tinha acionado um aviso vermelho de chuvas desde as 07h00 da manhã para a região de Valência, mas só às 20:11 as populações receberam nos telemóveis um alerta da proteção civil, tutelada pelos governos regionais.

O alerta, além de tardio, tinha um conteúdo considerado inadequado para uma situação de risco de inundações, que apanharam as populações de surpresa na zona da costa, onde não tinha chovido durante o dia.

Segundo o primeiro relatório da investigação judicial aberta para apurar eventuais responsabilidades criminais na morte de 229 pessoas em Valência - que ainda decorre -, a maioria das vítimas morreu antes de o alerta da proteção civil ter chegado aos telemóveis.

As cheias estão ainda a ser alvo de três comissões parlamentares (no parlamento regional valenciano, no parlamento espanhol e no Senado de Espanha), constituídas para apurar responsabilidade políticas.

Nenhuma das comissões tem ainda conclusões e a do parlamento espanhol (Congresso dos Deputados), que se prevê que seja a de maior impacto e relevância, só em meados de novembro iniciará as audições, que incluem o chefe do executivo regional da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, do Partido Popular (PP, direita), e o primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez.

Desde as cheias, por causa do alerta tardio e de informações públicas consideradas parciais e contraditórias, Mazón tornou-se no principal alvo das críticas das populações e em 12 meses foram convocadas 12 manifestações em Valência para pedir a sua demissão que mobilizaram dezenas de milhares de pessoas.

Familiares de vítimas pediram nas últimas semanas a Carlos Mazón para não ir ao funeral de Estado previsto para hoje às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), para o Museu das Ciências de Valência.

No "funeral de Estado para homenagear as vítimas da DANA" estarão as máximas autoridades de Espanha, incluindo os Reis, Felipe VI e Letizia, e o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, assim como familiares dos mortos.

Estão previstas intervenções, durante a cerimónia, de Felipe VI e de representantes das famílias das vítimas.