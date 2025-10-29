Falhas no Azure da Microsoft estão a afetar plataformas como Teams e Xbox

A Microsoft confirmou esta quarta-feira que está a sofrer falhas globais na sua plataforma de cloud, o Azure, que estão a afetar serviços como o Microsoft 365, Teams, Xbox e outros em todo o mundo.

"Identificámos uma recente mudança de definições de uma parte da infraestrutura do Azure, que acreditamos que está a causar este impacto. Estamos a procurar múltiplas estratégias de reparação, que incluem a movimentação de tráfego para lá da infraestrutura afetada", refere a Microsoft.

A empresa avança ainda que irá dar um tempo estimado de recuperação da plataforma "assim que possível".

A falha nos serviço começou a ser reportada por utilizadores no site Downdetector por volta das 16h00.

