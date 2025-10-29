Furacão Melissa baixa de categoria perto de Cuba com ventos de 205 km/h

A tempestade já causou pelo menos sete mortes nas Caraíbas, incluindo três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) prevê que o furacão Melissa atinja em breve a costa sul de Cuba como um furacão de categoria 3 e de natureza "extremamente perigosa", com ventos de 205 quilómetros horários.

A tempestade tem oscilado entre as categorias 3, 4 e 5, as mais altas na escala Saffir-Simpson, nos últimos dias.

No que diz respeito à trajetória, o Melissa desloca-se sobre o leste de Cuba até esta manhã, para continuar a passar pelo sudeste ou centro das Bahamas no final do dia de hoje.

As Bermudas deverão ser atingidas na quinta-feira à noite, de acordo com o último relatório do NHC, que refere ainda que o centro do furacão se desloca a 16 quilómetros por hora.

Na Baía de Guantanamo, em Cuba, foram recentemente registados ventos sustentados de 61 quilómetros por hora (km/h) e uma rajada de 111 km/h.

Está em vigor um aviso de furacão para as províncias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas, tendo os residentes sido aconselhados a procurar imediatamente um abrigo seguro.

Também estão em alerta o sudeste e o centro das Bahamas e as Bermudas, onde foi pedido à população que se organizasse com urgência para proteger vida e bens.

Primeiro-ministro da Jamaica declara país "zona de catástrofe" após furacão Melissa

Enquanto estes países se preparam para a tempestade, as autoridades na Jamaica avaliam o resultado da passagem do Melissa.

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, declarou hoje o país "zona de catástrofe" após a passagem do furacão Melissa, que segundo registos iniciais de danos afetou pelo menos quatro grandes hospitais.

Holness explicou que tomou a decisão, que entrou já hoje em vigor, seguindo as recomendações dos serviços de emergência e das autoridades locais.

Acrescentou que estas são "novas medidas legais para proteger vidas", de acordo com um comunicado publicado no seu perfil na rede social X.