Ligações ferrovárias na região espanhola da Andaluzia suspensas devido a temporal

29 out, 2025 - 23:33 • Lusa

A Renfe, principal operador espanhola de comboios de passageiros, informou, em comunicado, que a circulação está interrompida nos serviços de médio curso que partem de Sevilha com destino a Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, bem como aqueles que partem de Huelva para Jabugo.

A empresa ferroviária espanhola Renfe interrompeu esta quarta-feira o serviço no oeste da Andaluzia, devido à acumulação de água nos caminhos-de-ferro provocada pelas chuvas intensas naquela comunidade espanhola.

Como consequência desta situação, oito serviços comerciais de longo curso foram afetados, bem como 40 comboios de médio curso, além de ter sido suspensa a circulação de toda a rede de suburbanos de Sevilha, por motivos de segurança.

Da mesma forma, os comboios de longo curso com destino a Cádiz e Huelva terminam o seu percurso em Sevilha.

A empresa salientou que mantém um acompanhamento constante da evolução da tempestade, em coordenação com a Adif (Administrador de Infraestruturas Ferroviárias) e com as autoridades meteorológicas e de proteção civil, com o objetivo de restabelecer o serviço o mais rapidamente possível e em condições de segurança.

