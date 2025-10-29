Nvidia é agora o “five-trillion dollar baby” da tecnologia global

A Nvidia tornou-se, esta quarta-feira, a primeira “five-trillion dollar baby”: atingiu os 5 biliões de dólares (cerca de 4,72 biliões de euros) em valor de mercado, num feito que sublinha o seu domínio crescente na indústria global da inteligência artificial.

Este marco histórico foi alcançado apenas três meses depois da empresa ultrapassar os 4 biliões de dólares. Fundada como fabricante de placas gráficas, a Nvidia é hoje o epicentro do desenvolvimento tecnológico ligado à inteligência artificial.

Desde a estreia do ChatGPT, em 2022, as ações da Nvidia multiplicaram-se por 12, impulsionadas pela procura global por capacidades de computação avançada.

A empresa vale agora mais do que todo o mercado das criptomoedas e cerca de metade do índice bolsista europeu Stoxx 600.

"A Nvidia deixar para trás os 5 biliões de dólares em capitalização é mais do que um marco: é uma afirmação de que passou de fabricante de chips a criadora de indústria", disse Matt Britzman, analista sénior da Hargreaves Lansdown. "O mercado continua a subestimar a dimensão da oportunidade, e a Nvidia continua a ser uma das melhores formas de investir no tema da IA."

As ações da empresa subiram 4,6% após uma série de anúncios estratégicos, incluindo encomendas no valor de 500 mil milhões de dólares (cerca de 472 mil milhões de euros) em chips de inteligência artificial. Jensen Huang revelou também planos para construir sete supercomputadores para o Governo dos Estados Unidos.

O impacto político também não é negligenciável. O Presidente norte-americano Donald Trump deverá abordar, numa reunião com o líder chinês Xi Jinping, a questão da exportação dos chips Blackwell da Nvidia, que têm sido alvo de restrições comerciais por parte de Washington.

Com esta valorização, a Nvidia destaca-se entre as chamadas “Sete Magníficas” da tecnologia norte-americana.

A fortuna pessoal de Jensen Huang ascende agora a 179,2 mil milhões de dólares (cerca de 169 mil milhões de euros), colocando-o como o oitavo homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes.