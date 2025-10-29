Países Baixos. Rob Jetten vence eleições e pode tornar-se o mais jovem primeiro-ministro da história do país

O partido centrista Democratas 66 (D66) venceu as eleições legislativas desta quarta-feira nos Países Baixos, superando por uma margem estreita a extrema-direita de Geert Wilders, segundo sondagens à boca das urnas.

O resultado abre caminho para Rob Jetten se tornar o primeiro primeiro-ministro abertamente gay e o mais jovem da história do país, com apenas 38 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

As sondagens atribuem ao D66 27 assentos no parlamento de 150 lugares, contra 25 para o Partido da Liberdade (PVV), liderado por Wilders. A margem de erro pode chegar a três mandatos.

A campanha de Rob Jetten ganhou impulso nas últimas semanas com uma mensagem positiva e de rutura com a política centrada em temas de imigração promovida por Wilders.

“Yes, we can”, gritaram apoiantes do D66 durante a noite eleitoral, enquanto agitavam bandeiras neerlandesas.

Geert Wilders reagiu ao resultado com uma mensagem nas redes sociais: “Esperávamos outro desfecho. Estamos mais determinados do que nunca.”

Com os partidos tradicionais de esquerda e de direita a excluírem qualquer coligação com o PVV, o cenário mais provável é uma aliança entre o D66, os Democratas-Cristãos (CDA), o VVD e a coligação Verdes-Trabalho (GroenLinks-PvdA), embora as negociações devam ser longas e complexas.