Pelo menos 121 mortos em megaoperação policial no Rio de Janeiro

O governo do Rio de Janeiro (RJ) confirmou esta quarta-feira 121 mortos, quatro deles policias federais, e 113 detidos na maior operação policial carioca de sempre da passada terça-feira. Com dois mil agentes pelas favelas do Complexo Alemão e da Penha, a "Operação Contenção" que começou na passada terça-feira teve como objetivo prender elementos do Comando Vermelho, a maior rede criminosa com suspeitas de ligação ao tráfico de droga, assalto à mão armada e homicídios.

Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esta megaoperação contra o Comando Vermelho – a maior rede do Rio de Janeiro e a segunda maior do Brasil – foi um "sucesso". "As únicas vítimas fatais da operação de ontem foram os nossos quatro polícias, que perderam a vida a cumprir o dever de proteger o Rio de Janeiro", reafirmou na tarde desta quarta-feira. Castro emitiu cerca de uma centena de mandatos de busca e pelo menos 80 resultaram em detenção, com "muita tranquilidade de defender tudo". Por outro lado, o Comando Vermelho retaliou a megaoperação com tiroteios, bombas lançadas por drones e ateou fogo até a autocarros. As imagens mais recentes, captadas por drones, mostram corpos alinhados por moradores da favela da Penha para facilitar o reconhecimento dos mortos. "Só quero tirar o meu filho daqui e enterrá-lo", disse uma mãe das vítimas.

Os populares afirmaram ter encontrado, ao longo da madrugada, pelo menos 74 corpos pela mata próxima à favela. As ruas, escolas, faculdades e instituições públicas estão encerradas e há quem ainda permaneça nas ruas a velar os mortos, acusando a polícia de violência. "Cláudio Castro, assassino, terrorista!", lê-se num pano improvisado nas mãos de moradores, escrito com tinta vermelha. Em reação, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricado Lewandoski, afirmou nesta quarta-feira que o Presidente do Brasil, Lula da Silva, diz se surpreendido com o número de mortos e vai reunir de emergência com quatro ministros ainda esta quarta-feira. O chefe de Estado brasileiro não contava com esta operação, já que não foi do conhecimento do Governo federal. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, revelou que esta é uma investigação de aproximadamente um ano em colaboração com outras prefeituras, classificando o número de vítimas mortais como um "dano colateral muito pequeno". Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, diz-se "profundamente preocupado" e pediu que se abrisse uma investigação pelo uso de força colocando em causa as leis e normas internacionais de direitos humanos.