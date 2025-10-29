Ouvir
Pelo menos 50 mortos em ataques israelitas a Gaza. Mais de 20 são crianças

29 out, 2025 - 07:27 • Lusa

Cerca de 200 pessoas ficaram feridas na "violação clara e flagrante do acordo de cessar-fogo", acusa a Defesa Civil da Faixa de Gaza.

Pelo menos 50 pessoas, incluindo 22 crianças, foram mortas em ataques israelitas na Faixa de Gaza esta madrugada, disse hoje a Defesa Civil no enclave palestiniano.

Cerca de 200 pessoas ficaram feridas na "violação clara e flagrante do acordo de cessar-fogo", acrescentou Bassal, lamentando uma situação "catastrófica e aterrorizante" em Gaza.

Informado sobre os ataques, o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que estes não colocam em risco o cessar-fogo em Gaza.

Trump acrescentou que as autoridades de Israel "devem retaliar" caso soldados israelitas sejam mortos. "Eles mataram um soldado israelita. Então os israelitas retaliaram. E eles devem retaliar", disse o Presidente norte-americano a repórteres a bordo do Air Force One, enquanto viajava para a Coreia do Sul.

O exército de Israel confirmou posteriormente que um soldado israelita, Yona Efraim Feldbaum, de 37 anos, foi morto na terça-feira na Faixa de Gaza.

O Hamas, que governa Gaza desde 2007, negou em comunicado ter atacado tropas de Israel, reafirmando "o compromisso com o acordo de cessar-fogo".

